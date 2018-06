In Bloemhof is niemand echt verbaasd over arrestatie vermeende terroristen

Muizen en achterstal­lig onderhoud jagen dieren­asiel weg uit Rotterdam

22 juni Het lot van het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg is beslecht. Het Rotterdamse toevluchtsoord voor noodruftige beestjes sluit de deuren, om volgende maand in een onderkomen in Spijkenisse neer te strijken. ,,Een drama. Maar het is niet anders.’’