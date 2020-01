In de eerste Dry Bar van Rotterdam kun je borrelen, maar dan zónder alcohol

Uitgaan zonder een biertje of glas wijn, is dat leuk? Reken maar van wel! Dat vindt tenminste Leo van Egmond, organisator van het Rotterdamse Dry Bar Event. De eerste editie vindt tijdens het International Film Festival plaats bij Café Westkop in het Museumpark. In het café wordt geen druppel alcohol geschonken.

Van Egmond laat zelf regelmatig de alcohol staan. Zo deed hij meerdere keren mee met Dry January, de maand waarin veel mensen na de overvloedige feestdagen de drank tijdelijk afzweren. ,,Ik merkte direct de voordelen’’, vertelt Van Egmond. ,,Je voelt je fitter, gezonder en bent veel scherper. Eigenlijk is het belachelijk dat alcohol zo de standaard is. Als je niet drinkt, vragen mensen wat er met je aan de hand is. Zelfs op sportclubs is het normaal om te zuipen. Ik vind dat raar.’’

Dry Spirits

De feestorganisator vroeg zich af of er plekken zijn waar je als niet-drinker terechtkunt. Dat viel tegen. Het idee voor het Dry Bar Event was geboren. In Café Westkop komen op de drankenkaart alleen alcoholvrije bieren, zowel wit als blond. ,,We hebben ook een aantal IPA’s, zonder alcohol uiteraard, maar ook dry spirits, cider en wat bubbels’’, zegt Van Egmond. ,,Ook wordt gemberbier geserveerd, net als kombucha, een soort gefermenteerde thee.’’

Of mensen wel te porren zijn voor een avondje zonder een ontspannend biertje of glas wijn? Hij denkt van wel. ,,Om het leuk te hebben, is alcohol niet nodig. Dat is ook onze insteek. We organiseren bijvoorbeeld een Beertasting met alcoholvrij bier, maar ook een borrel zonder drank, speciaal voor vernieuwende ondernemers. Er zullen ook vegan-hapjes zijn. Op de laatste dag is er een Dry Club Feest. We willen laten zien dat het ook anders kan.’’

Het Dry Bar Event vindt plaats in Café Westkop op 30 en 31 januari en op 1 februari. Als de eerste editie een succes is, wordt het event uitgebreid naar meerdere horeca.

Wat doet een maand zonder alcohol met je lichaam? Bekijk hier de video.