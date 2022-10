In de haven komen geen schepen met gadgets meer aan, maar noodrantsoenen voor scholen

Man werd vastgegre­pen en beschoten tijdens beroving in Rotterdam: ‘Goed zo, bam’

Drie schietpartijen in slechts 24 uur tijd. In Rotterdam zijn ze wel wat gewend qua wildwest en zorgwekkend vuurwapengeweld, maar dít roept toch wel vragen op. Wat was er aan de hand, september vorig jaar?

24 oktober