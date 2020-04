In deze loods in Schiedam liggen miljoenen mondkapjes, en de meeste gaan naar het buitenland

Automobi­list springt het water in om aan agenten te ontkomen

8:48 Een politieachtervolging is donderdagochtend in het water geëindigd. Een automobilist negeerde een stopteken in Rotterdam-Zuid en probeerde de politie te snel af te zijn. De bestuurder kwam door een eenzijdige botsing tot stilstand in de Vederhaven in Barendrecht, maar gaf zich nog niet gewonnen. Hij sprong het water in om aan de agenten te ontkomen.