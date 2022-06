In dit bos wordt miljoenendorpje gebouwd: ‘Wat hier komt varieert van tonnen tot miljoenen per paard’

Column Ben jij dan zelf zo hoogopge­leid, meneer de presenta­tor?

Als je de wereld in zes dagen eerlijker kan maken, dan laat je dat niet liggen natuurlijk. Alleen voor dit jaar kan het niet meer. Want nu is het al misgegaan. Voor de leerlingen die dit jaar eindexamen vmbo-basis en kader deden. Als je van nature niet zo’n stuudje bent, is dat een hele klus.

18 juni