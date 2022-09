In dit pand in Capelle zouden vluchtelingen worden opgevangen, half jaar later staat het nog leeg

Capelle vangt nog meer Oekraïners op en zorgt voor vermaak: ‘Belangrijk, dat dagelijks ritme’

Capelle aan den IJssel zet alle zeilen bij om nog meer Oekraïense vluchtelingen te kunnen huisvesten. Zo wordt in een hotel in de stad een groep ontheemden opgevangen, die tot voor kort aan boord zat van het schip De Volendam in Rotterdam. Bovendien hebben Capellenaren hun deuren wijd opengezet, om zo plaats te maken voor nog eens 100 mensen die afkomstig zijn uit het door oorlog verscheurde land.

10 september