In dit Rotterdamse winkelcentrum komt een walhalla voor de liefhebbers van Aziatisch eten

Keuze te moeten stoppen, is reëel voor kleine voetbal­clubs

14:00 Het amateurvoetbal huivert tijdens de tweede corona-lockdown. Hoe zit dat met de kleine voetbalclubs in de regio? Blijven zij financieel overeind in deze onzekere tijd, of vrezen zij voor hun voortbestaan? Een serie over kleine (voetbal)clubs in de regio met deze week: De Egelantier Boys.