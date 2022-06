In één klap elf nieuwe basisscholen erbij in de Rotterdamse regio

De Rotterdamse regio krijgt er in één klap elf nieuwe basisscholen bij. In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis komen drie nieuwe islamitische basisscholen. Ook de gemeente Lansingerland verwelkomt drie nieuwe scholen, onder andere een tweetalige montessori. Alle scholen starten op zijn vroegst in 2023.

De islamitische basisscholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden gesticht door de Stichting Islamitisch College (SIC) in Schiedam, dat in die plaats al twee vestigingen heeft. SIC deed al jaren verwoede pogingen om in Vlaardingen voet aan de grond te krijgen, maar liefst acht aanvragen werden eerder afgewezen door de gemeente. Tegenvaller voor de stichting is de afwijzing van de aanvraag voor een nieuwe middelbare islamitische school in Schiedam.

In de gemeente Lansingerland is onder andere goedkeuring voor een nieuwe tweetalige montessorischool: Casa Lansingerland. Casa heeft momenteel een vestiging in Pijnacker. Onderwijsstichting Spectrum heeft al acht basisscholen in de gemeente en mag nog een nieuwe openen: Het Palet. Schoolbestuur Laurentius mag een basisschool openen in nieuwbouwwijk Wilderszijde in Bergschenhoek. Dit wordt Integraal Kind Centrum Het Avontuur.

Nieuwe beoordeling

In Rotterdam zijn de aanvragen voor de verzelfstandiging van twee basisscholen goedgekeurd: Basisschool Park 16Hoven en de Globetrotter Katendrecht. Ook initiatieven in Brielle, Hellevoetsluis en Oud-Beijerland kregen goedkeuring van het ministerie van Onderwijs.

Dat beoordeelde aanvragen voor nieuwe scholen voor het eerst op een nieuwe manier. Vooral de belangstelling van ouders, kenbaar gemaakt via handtekeningen, en de verwachte onderwijskwaliteit zijn nu van belang. Zo kunnen meer scholen een plek in het onderwijslandschap krijgen, en in aanmerking komen voor bekostiging vanuit het Rijk.

