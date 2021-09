In een wereld op drift nog harder op zoek naar inspirerende verhalen

Een trouwe lezeres van 94 liet weten dat zij haar abonnement na vele tientallen jaren wilde beëindigen. ‘Het is de leeftijd, hè.’ Maar ze gaf ook toe toenemende zorgen te hebben over de toekomst. ‘In wat voor rotwereld komen onze kleinkinderen terecht? Er is zo veel rotzooi.’ De krant (94-jarigen zijn doorgaans niet zo digitaal) stond er elke dag vol van en dat doet iets met je humeur.

Quote Een nieuw kabinet om al deze problemen daadkrach­tig en eensgezind aan te pakken is nog lang niet in zicht zolang zelfs politici van de middenpar­tij­en zich blijven gedragen als onvolwas­sen ambassa­deurs van het eigen gelijk

Hete herfst

En dat allemaal in een pandemie waarvan het einde steeds in zicht lijkt, maar bekende medici de laatste weken weer naar de tv-studio’s hollen om alvast een ‘hete herfst’ aan te kondigen. Een nieuw kabinet om al deze problemen daadkrachtig en eensgezind aan te pakken is nog lang niet in zicht zolang zelfs politici van de middenpartijen zich blijven gedragen als onvolwassen ambassadeurs van het eigen gelijk.

Een nieuwsredactie maakt dagelijks een kroniek van de huidige tijd en dus staan al deze thema’s in de krant en op AD.nl. Dat moet ook. Sombere tijden vragen om waakzame ogen. Maar het AD is meer dan Teletekst of een gratis nieuwssite waar de nieuwsverhalen achter elkaar worden geplakt. We willen alle basisemoties laten terugkeren: boosheid, verbazing, ontroering, verwondering, vrolijkheid.

Ja, ook die laatste. Want er gebeuren nog steeds veel mooie dingen in deze wereld. Er gaat ook veel goed. In lijstjes van levensgeluk staat Nederland altijd in de top. Dat stemt tot relativeren. En onze deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen weten nog niet half hoezeer zij met hun prestaties en verhalen bijdragen aan het nationale humeur.

Redelijk Nederland

In ons beginselverklaring staat dat het AD ‘een oplossingsgerichte, positieve blik’ heeft. Bij ons is het glas halfvol als dat journalistiek mogelijk is. Of zoals onze directeur altijd zegt: ,,Wij zijn de favoriete aanlegsteiger van redelijk Nederland. Mensen voelen zich bij ons thuis. Ze komen voor nieuws en ze blijven omdat er nog veel meer valt te lezen, kijken en luisteren dan alleen nieuws.’’

Quote Wij journalis­ten moeten in deze wereld die op drift lijkt óók op zoek blijven naar inspireren­de verhalen, naar wat wél goed gaat, naar humor, naar mensen die iets voor elkaar doen en een ander iets gunnen.

Maken we dat waar? Niet altijd. Moeten we eerlijk over zijn. Daar moeten we ons nog beter bewust van zijn. Elke dag weer. Dat is wat anders dan positieve verhaaltjes om de positieve verhaaltjes, of minder kritisch met het ‘harde’ nieuws omgaan. Maar wij journalisten moeten in deze wereld die op drift lijkt óók op zoek blijven naar inspirerende verhalen, naar wat wél goed gaat, naar humor, naar mensen die iets voor elkaar doen en een ander (hallo politiek Den Haag, leest u mee?) iets gunnen. Dat nemen wij ons nog stelliger dan voorheen voor. Omdat deze tijden daarom vragen, meer dan ooit misschien wel.

En die ex-abonnee van 94? Mijn moeder koopt en leest het AD nu alleen op zaterdag. Na al die tientallen jaren laat je je favoriete aanlegsteiger natuurlijk niet helemaal los.