In hartje zomer slaat groepje op ‘hele misselijke’ wijze toe in Rotterdam: ‘Slachtoffer zat te trillen’

Man neergesto­ken na beroving bij metrostati­on Coolhaven

In Rotterdam-West is een man vrijdagavond meerdere keren gestoken bij een beroving in de buurt van metrostation Coolhaven. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie, die op zoek is naar de daders.

1:18