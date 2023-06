In hermetisch afgesloten cel speelde zich een drama af: Nigel (24) werd toegetakeld en overleed

Oost en Nieuwland hebben nog een lange weg te gaan: ‘Ik woon eigenlijk in een getto’

Sinds de invoering van de opkoopbescherming in Schiedam zijn er vier vergunningen afgegeven in Oost. De maatregel is bedoeld om huisjesmelkers een halt toe te roepen en woningzoekenden meer kans te geven op een woning. Het is een van de maatregelen die de wijken er bovenop moet helpen. Oost en Nieuwland hebben nog een lange weg te gaan.