In nieuwe volleybalgame speel je de sport niet zelf, maar ren je door de Rotterdamse straten

Waarom hebben jullie de keuze gemaakt voor een game waar je rent in plaats van een game waar je volleybalt?

,,Dat komt omdat een ‘runninggame’ heel makkelijk te begrijpen is en goedkoper is om te ontwikkelen. Een volleybalgame zal veel ingewikkelder zijn om te spelen en kost ons bakken met geld.”

,,In tegenstelling tot die andere spellen is er bij ons veel te winnen. Zo gaan we kaarten weggeven voor de WK-wedstrijden en worden de beste spelers uitgenodigd in Ahoy om, net voordat het Nederlands team op 6 of 7 oktober begint, de topscore te verdedigen.”