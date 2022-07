In Rotterdam is de schooltandarts nooit weggeweest en dat is maar goed ook: ‘Schrijnende verhalen’

Holocaust Namenmonu­ment blij met komst veroordeel­den Berg­huis-graffiti: ‘Hopelijk leren ze ervan’

Het was een grote verrassing voor het Holocaust Namenmonument in Amsterdam toen ze dinsdag hoorden van de straf die Feyenoordsupporters Alex van der L. (42) en Rudi M. (47) was opgelegd. De twee werkten mee aan de veelbesproken antisemitische graffiti van voetballer Steven Berghuis in Crooswijk en moeten als onderdeel van de straf het monument bezoeken én er een verslag over schrijven.

13 juli