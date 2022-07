In twee weken komt de Maassluise geschiedenis van visserij tot leven op de Nautische Markt

Na een boottocht­je slenteren over de kleurrijke hippie­markt tijdens Midsummer Fair

Hippies met gitaren, strooien hoedjes en kleurige zomerjurkjes: de Midsummer Fair in Maassluis staat 19 juni in het teken van het zomerse eiland Ibiza. Op het Schanseiland kan er over de hippiemarkt geslenterd worden en vanaf de drijvende steiger aan de Haringkade varen historische schepen van Sleepboothaven Maassluis naar het Maritiem Museum Rotterdam.

