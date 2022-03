Indirah verkoopt kruiden om lichaam te ondersteunen: ‘Het kan je preventief een boost geven’

starters Trends en tijdloos komen bij elkaar bij interieur­ont­wer­per Hannah (20)

Als jong meisje tekende en ontwierp ze graag en richtte ze iedere maand haar slaapkamer opnieuw in. Het was dan ook geen verrassing dat Hannah van Erkelens (20) een baan zocht in de interieurbranche. Samen met haar moeder runt ze Pand 5 in Goedereede.

21 maart