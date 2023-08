Indisch foodfestival: foto's van de Floating Pasar in de Wijnhaven

Poes Yoda met ernstige gebitsont­ste­king gedumpt: ‘Ze heeft veel pijn. Help haar’

In een reismandje op het Piet Heynsplein in Rotterdam-Delfshaven is zondagavond een kat gevonden. De Britse korthaar, met de naam Yoda, is achtergelaten met een briefje van haar baasje, die aangeeft de kosten van de gebitsontsteking van het dier niet te kunnen betalen. ‘Help haar.’