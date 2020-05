Indrukwekkend! Supporters nemen afscheid van Eddy PG met fakkels en spandoek

Rotterdam­mer aangehou­den na crash in weiland bij Terschuur

11:55 De politie heeft gisteren een 22-jarige man uit Rotterdam en een 27-jarige man uit Den Haag aan gehouden in het Gelderse dorp Terschuur. De politie zat al langere tijd achter het duo aan, maar stopte de achtervolging toen het te gevaarlijk werd. Toen de auto later crashte, renden de mannen het naastgelegen weiland in en werden even later – met wat hulp van oplettende voorbijgangers – staande gehouden.