Ingevroren ijsvogel naar Rotterdams museum

De 13-jarige Christoph van Ingen uit Oostzaan ontdekte de ijsvogel onder het ijs tijdens het schaatsen begin deze maand. ,,Wij zagen met nog een miljoen andere mensen de foto en dachten meteen: die moeten we hebben voor onze verzameling 'Dode dieren met een verhaal''', vertelt directeur Kees Moeliker, die het ijsblok met de ijsvogel vanavond in ontvangst mocht nemen. Als dank kreeg de jongen die de ijsvogel uit de sloot zaagde, een Playstation cadeau.



Hoe het museum het ijsblok gaat exposeren is nog onduidelijk. ,,We willen 'm wel exposeren in het ijs, anders is het gewoon een ijsvogel. Dus zullen we een vriesvitrine moeten ontwikkelen. Dat is nog een technisch vraagstuk.''



Moeliker is in zijn nopjes met de tweede 'prachtaanwinst' in korte tijd. Vorige week tikte het museum de poten van de blauwe reiger op zijn kop, de enige overblijfselen nadat een dakloze zijn tanden in het dier had gezet.