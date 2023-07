Inkorten van tramlijnen gaat door ondanks zware kritiek en protest: ‘Wát een arrogantie’

Noodkreet van culturele instellin­gen: subidie stijgt weliswaar, maar de huur ook

Kunst en cultuur floreren in Schiedam, de vraag is voor hoelang nog. Dat is de kern van een brandbrief die culturele instellingen uit de stad hebben gestuurd naar de gemeenteraad van Schiedam. De gemeentelijke subidie stijgt weliswaar, maar de huur stijgt ook flink.