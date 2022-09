Inleveractie steekwapens in Capelle: ‘Jongeren denken dat ze veilig zijn met een mes op zak’

Capelle aan den IJssel houdt een inleveractie voor steekwapens. Van 10 tot en met 15 oktober kan iedereen die een steekwapen in zijn of haar bezit heeft, dat anoniem en zonder gevolgen inleveren op drie locaties in de gemeente. De campagne richt zich voornamelijk op jongeren.

De inleveractie is een samenwerking tussen de politie, handhavers en de gemeente. Zij zijn er vooral op gebrand jongeren te bewegen hun steekwapen in te leveren. ,,Veel jongeren dragen messen bij zich”, vertelt Bert Tielemans, woordvoerder van de gemeente. ,,Ze denken dat ze veiliger zijn als ze een mes op zak hebben, maar dat is de omgekeerde wereld. Het levert juist meer gevaar op.”

Het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, is in het hele land flink toegenomen de afgelopen jaren. Uit een recent onderzoek blijkt dat één op de vijf Rotterdamse jongeren wel eens een wapen bij zich draagt. Dat baart ook de gemeente Capelle grote zorgen. ,,Als we het over steekincidenten hebben, zie je dat er in de meeste gevallen jongeren bij betrokken zijn”, aldus Tielemans. ,,Veel daarvan zijn minderjarig. Dat is ook de reden dat we de campagne rondom de inleveractie vooral richten op jongeren.”

Geen straf

De woordvoerder benadrukt dat het bezitten van veel steekwapens strafbaar is. Met de inleveractie willen de politie en de gemeente mensen de gelegenheid geven om zonder consequenties hun wapen in te leveren. ,,We willen proberen ze van de straat te halen. Doordat het anoniem is, zullen degenen die iets komen inleveren niet gestraft worden.”

Vorig jaar was er ook een inleveractie in Capelle. Toen werden er ongeveer 55 steekwapens ingeleverd. ,,Dat klinkt niet als ontzettend veel, maar wij zeggen: elk wapen dat wordt ingeleverd, is er een. En door de hele regio levert het wel degelijk iets op.”

De steekwapens kunnen worden ingeleverd op het gemeentehuis, bij de milieustraat en bij het politiebureau. Persoonsgegevens worden niet geregistreerd.

