Insecten eten in de Markthal: ‘Sprinkhanen zijn mijn favoriet’

Met de kraam, die gisteren ook in Utrecht stond, hoopten medewerkers van de vakantiebeurs een vakantiegevoel te creëren. Ook past het goed in het thema ‘duurzaamheid', waar de beurs aandacht aan besteedt. ,,Reizen heeft een grote voetafdruk op het milieu en daar staan wij ook bij stil", vertelt Bart Meijer, brand manager bij de Vakantiebeurs. ,,Bovendien worden insecten in veel landen, vooral in Azië, al veel gegeten. We wilden hiermee mensen triggeren en aansporen zich van hun avontuurlijke kant te laten zien.”