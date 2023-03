Insidertip: met deze stadskaart vind je toffe Rotterdamse hotspots

Personeel werven door ze op te sluiten: politie opent escaperoom naast De Kuip

Schrik niet als het plein voor de Rotterdamse Kuip deze zaterdag helemaal vol staat met brandweer, politie en ambulances, er is niets aan de hand. Sterker, je kan gerust gaan kijken, want de hulpdiensten houden er ‘open huis’. Er zijn demonstraties en de politie werft personeel door belangstellenden op te sluiten. Niet in de cel, maar in een escaperoom.