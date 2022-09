Insluipers op haventerrein aangetroffen, 59 kilo cocaïne gevonden tussen de avocado's

Shoppen naar een baan in de Koopgoot: ‘Fijn als je bijtijds iemand kan aannemen en inwerken’

De Rotterdamse Koopgoot gaat weer ‘jagen’ naar nieuw personeel. De winkeliers doen dat net als voor de zomer in een tijdelijke banenwinkel in het bekende winkelcentrum: de Job Shop. Dat was toen zo’n succes dat er nu een tweede editie komt. En: er haken nu ook retailers uit de buurt aan, zoals de Lijnbaan.

