Insluipers Rotterdamse haven komen weg met taakstraf: Douane en OM zien overwinning voor criminelen

Eindelijk was het op 14 februari zover: het Openbaar Ministerie (OM) kon, met dank aan een nieuwe wet, voor het eerst celstraffen eisen tegen verdachten die 's nachts in de Rotterdamse haven waren gesnapt, maar géén drugs bij zich hadden. Verdachten die eerst nog wegkwamen met 95 euro boete.

Ten overstaan van draaiende camera's eiste de aanklager celstraffen van vier tot elf maanden. Eindelijk had hij een effectief in de wapen tegen drugscriminelen, voor wie de haven een werkgebied is. De zeven kregen inderdaad celstraffen opgelegd, maar die vielen lager uit dan justitie had gehoopt. En dus ging het OM in hoger beroep, net als de verdachten die de straf juist te hoog vonden.