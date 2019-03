Inspectie legt Rotterdam The Hague Airport ‘pittige’ maatregelen op

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) maatregelen opgelegd om te voorkomen dat Schiedammers dit jaar opnieuw geluidsoverlast hebben. Vorig jaar werd de geluidsnorm flink overschreden. De belangrijkste maatregel: er mag simpelweg minder over Schiedam gevlogen worden. Ook moet de luchthaven een beheersplan opstellen. ‘Een pittige maatregel’, aldus RTHA.

Het vliegveld heeft zelf eerder al maatregelen getroffen: er wordt meer ingezet op baansturing. Dat houdt in dat de vertrek- en aanvliegroutes beter verspreid worden. ,,We kijken of het vliegtuig van een andere kant kan komen aanvliegen. We hebben de maatregel vorig jaar ook toegepast, maar het weer zat ons echt niet mee’’, zegt Suzanne Baljon, woordvoerder van de luchthaven. ,,Een vliegtuig moet tegen de wind in landen.’’ In 2018 stond er uitzonderlijk vaak een noordelijke en oostelijke wind. Veel landingen werden daarom vanuit het zuidwesten ingezet: boven Schiedam dus.

,,Stel dat het weer niet meewerkt en er geen andere aanvliegroute mogelijk is, dan vragen we om geen slots meer uit te geven’’, aldus Baljon. Dat houdt in dat er gevraagd wordt of er geen andere vluchten meer bijkomen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt nu extra maatregelen op. Voor 2019 wordt het vliegen over Schiedam beperkt. Het opgelegde beheersplan geldt voor de rest van dit jaar. Verder zal de Inspectie vanaf mei iedere maand een rapport over de geluidsbelasting in Schiedam ontvangen. Volgens de ILT ging het vorig jaar om een onvoorziene situatie, maar kan die ondanks de unieke weersomstandigheden in 2018 wel opnieuw plaatsvinden.

Rotterdam The Hague Airport gaat niet in beroep tegen de maatregelen. Het vliegveld zal bij een dreigende geluidsoverschrijding, naast de baansturing en het uitgeven van minder slots, ook minder noodzakelijk vliegverkeer afgelasten.

Als het vliegveld niet aan de eisen voldoet, kan er door de Inspectie een bestuurlijke boete opgelegd worden.