Inspectie: Moord op dochter (8) in Maasstad Ziekenhuis had niet voorkomen kunnen worden

Ook vindt ze dat in het ziekenhuis fouten zijn gemaakt. ,,In het ziekenhuis is nagelaten, ondanks cameratoezicht, om na te gaan of verdachte en dochter zich daar nog bevonden. Niet is gezocht, pas nadat verdachte zich meldde in de hal. Dit ondanks de melding om uit te kijken naar hen’’, stelt de moeder van Diya in een reactie op het inspectierapport.



Tijdens de eerste rechtszaak bleek al dat de vader bij meerdere instanties om hulp had gevraagd. Hij vreesde voor zijn eigen leven en het welzijn van zijn dochter Diya. De Hoogvlieter klopte aan bij de politie, zijn huisarts, Veilig Thuis en het Maasstad Ziekenhuis. De school van zijn dochter sloeg alarm. Morgen moet hij opnieuw voor de rechtbank verschijnen in Dordrecht, al wordt de zaak dan wederom niet inhoudelijk behandeld.