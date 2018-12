Inspectie onderzoekt of politie en reclassering in fout gingen bij moordverdachte Bekir E.

De verdachte was in augustus van dit jaar al veroordeeld voor geweld en bedreiging van het meisje. Hij had ook een contactverbod en stond onder toezicht van de reclassering. Humeyra werd al maanden gestalkt door Bekir. Een week geleden deed ze daarvan opnieuw aangifte bij de politie. Volgens haar familie zijn er de afgelopen maanden ‘wel twintig’ gesprekken geweest met de politie.

Ook had Humeyra opnieuw aangifte tegen Bekir gedaan. Op de middag dat Humeyra bij haar school (het Designcollege) werd doodgeschoten, had ze een vervolgafspraak bij de politie. Bekir had al gedreigd haar dood te schieten. Op Facebook poseerde hij zelfs met vuurwapens. Omdat hij in hoger beroep was gegaan tegen zijn gevangenisstraf, hoefde hij de cel nog niet in. Wel had hij een contactverbod opgelegd gekregen.

De zwakbegaafde Bekir E. heeft behalve in augustus 2018, ook in 2017 voor de rechter gestaan. In mei vorig jaar werd hij door de Haagse politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur wegens smaad, bedreiging met de dood en zware mishandeling.

Advocaat

De familie van Humeyra heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Volgens een familielid overwegen de nabestaanden ook zelf een procedure te beginnen tegen de instanties die haar hadden kunnen beschermen. De advocaat van de nabestaanden wil nog niet zeggen wat de plannen zijn.

Humeyra is vanmorgen in de Turkse stad Karaman begraven, in het bijzijn van enige tientallen familieleden en vrienden. De 16-jarige scholiere is geboren in Rotterdam, maar haar ouders komen uit Karaman, een stad 300 kilometer ten oosten van Antalya. Op Facebook is een filmpje te vinden van een lokaal televisiestation. Daarin bedankt de vader van Humeyra voor de belangstelling, de interesse en het medeleven van de vrienden en klasgenoten die vanuit Nederland meekijken.

Gisteren werd Humeyra uitgebreid herdacht bij de Mevlana moskee in Rotterdam-West. Daarna vloog de familie met het stoffelijk overschot naar Turkije voor de begrafenis.