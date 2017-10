Inspectie onderzoekt op asbest bij Eurogrit

Video Bewoners flat Rotterdam weer terug na brand

11:19 Bewoners van de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord mogen terug naar huis. Gisteravond woedde hier een zeer grote brand in een appartement op de zevende etage. Een persoon is overleden. Omstreeks 02.30 's nachts lieten de hulpdiensten weten dat de brand geblust was. Bewoners worden vandaag om 11:00 uur bijgepraat over de brand.