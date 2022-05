Inspectie tikt piepkleine zorginstelling stevig op de vingers

Het gaat hier niet om een zorginstelling à la Aafje of Laurens. Carpe Diem is een piepkleine zorgaanbieder en begeleidt volgens een woordvoerder op dit moment slechts twee cliënten. ,,We zijn het deels met het rapport eens en deels niet. Ik ben het er niet mee eens dat we geen kwalitatief goede zorg verlenen.” Er wordt aan begeleiding en persoonlijke verzorging gedaan.



Omdat de inspectie weinig vertrouwen heeft in de werkwijze van het Rotterdamse bedrijfje staat het tot medio november onder ‘nauwlettend toezicht’. Als er dan niets is verbeterd, zal de Inspectie Gezondheidszorg nieuwe maatregelen nemen.