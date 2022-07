Instagramaccount met hilarische plaatjes over Rotterdam tikt bijna 100.000 volgers aan: ‘Gaat keihard’

Nooit had Hulya Uz (22) kunnen vermoeden dat ze goud in handen had toen ze in februari 2020 wat memes over Rotterdam op Instagram zette. (Voor iedereen die niet zo thuis is in internettrends: memes zijn foto’s of video’s met een grappige tekst erbij die viraal gaan op internet.) Inmiddels tikt het account bijna de 100.000 volgers aan en verdienen zij en haar compagnon, Daniël Verboeket (48) zelfs hun boterham ermee.