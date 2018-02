'Insulinekiller' deze maand voor de rechtbank

Dinsdag 27 februari dient een zogenoemde pro-formazitting tegen de man. De rechtbank, het Openbaar Ministerie en de advocaat van de verdachte bespreken dan de voortgang van het onderzoek.

Op de tenlastelegging staan nu drie moorden. Daarnaast wordt A. die als invalkracht in de zorg werkte, verdacht van meerdere moordpogingen. De laatste verdenking is voortgekomen uit het onderzoek naar 12 nieuwe meldingen van instellingen waar de verdachte heeft gewerkt. Deze werden bij de politie gedaan nadat de verdachte werd aangehouden. Het onderzoek naar alle vijftien meldingen is in volle gang. Het is nog niet bekend welke zaken uiteindelijk aan de rechtbank worden voorgelegd.

Onderzoek

Rahiied A. werd 17 november van het afgelopen jaar aangehouden. Het onderzoek was op gang gekomen nadat eerder die maand een vrouw onwel was geworden nadat ze insuline ingespoten had gekregen zonder dat daar een medische noodzaak voor was. De instelling waar de vrouw woont, 't Huys te Hoecke in Puttershoek, deed aangifte. Daarnaast rees bij de directie van het verpleeghuis het vermoeden dat eerder al een vrouw overleden zou kunnen zijn als gevolg van de onjuiste toediening van insuline.

Tijdens het onderzoek kwam een incident naar voren van een vrouw in een instelling in Rotterdam die onwel was geworden maar het had overleefd. Nadat de Rotterdammer was aangehouden werden nog eens 12 meldingen gedaan. De meldingen zijn afkomstig van verzorgingsinstellingen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam.