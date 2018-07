Insulinezaak: 'OM hield melding in la'

AD en RTV Rijnmond laken afluister­prak­tij­ken Openbaar Ministerie

6 juli Het AD en RTV Rijnmond hebben vandaag in een gezamenlijke brief aan het Openbaar Ministerie hun verontwaardiging en zorgen geuit over het afluisteren van fotojournalist Joey Bremer door justitie. Ze willen van het OM weten of ook andere medewerkers van AD en/of RTV Rijnmond zijn afgeluisterd of dat is geprobeerd op andere wijze - zonder wettelijke toestemming - informatie te verkrijgen via medewerkers van beide Rotterdamse media. AD en RTV Rijnmond willen bovendien de garantie dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.