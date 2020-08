Intens verdriet bij tocht voor doodgestoken Alice (15): 'Ze was mijn juweel, nu heb ik niets meer’

Rotterdam van toen In de Groote Schouwburg had je het beste zicht boven op de zitting van de achterste rij

Het was een komen en gaan van artiesten in de Groote Schouwburg in Rotterdam. Bekende én onbekende Nederlanders stonden daar regelmatig op de bühne. Tot het gebouw in 1976 voor een deel tegen de vlakte ging. Het zou niet het enige theater blijven dat in Rotterdam-Zuid wordt afgebroken.