Intern rapport: Feyenoord schat inkomsten nieuw stadion te hoog in

Dat blijkt uit het interne rapport van de International Stadia Group (ISG). Experts hielden op verzoek van Feyenoord het bedrijfsplan van het stadion tegen het licht. De constatering was dat de plannen ‘haalbaar en weloverwogen’ zijn. Feyenoord is nu bezig om de zogenoemde business case te actualiseren. De totale omzet van het nieuwe stadion is begroot op 100 miljoen euro.