Internationaal street art festival komt naar Rotterdam

Tijdens het festival toveren kunstenaars het grijze havengebied rondom de Keilewerf aan de westkant van de stad om tot een kleurenspektakel. Volgens de organisatie kunnen bezoekers van het gratis festival Rotterdamse en internationale artiesten aan het werk zien. Daarnaast zijn er diverse optredens, sporttoernooien in verschillende straatdisciplines en krijgt Rotterdams talent een plek in het Haka-gebouw. De Street Art Awards Benelux 2018 zijn het slotstuk van het weekend.



,,Het is heel bijzonder dat we de eerste Europese editie naar Rotterdam kunnen halen”, zegt organisator Dave Vanderheijden. ,,Het festival past perfect bij de stad. Street art is al een aantal jaren in opkomst, we hebben een aantal hele goede kunstenaars rondlopen. Ons festival is de perfecte gelegenheid een volgende boost aan de scene geven.”