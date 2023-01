Inval in garage waar verborgen ruimtes in auto's werden gebouwd

Arrestatie­team ingezet in Ridderkerk vanwege melding over vuurwapen

De politie heeft zondag een arrestatieteam ingezet in Ridderkerk. Aanleiding was een melding van geluidsoverlast in een woning aan de Doctor Schaepmanstraat en de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen. ,,Er zijn twee mensen aangehouden en we hebben een voorwerp aangetroffen dat lijkt op een vuurwapen”, aldus een politiewoordvoerder.

15:59