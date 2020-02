Invallen in Den Haag en Voorburg om miljoenenfraude met bier

DSW: Niet alleen bevallen in Rotterdam maar ook in Schiedam

11:47 De Schiedamse zorgverzekeraar DSW wil dat zwangeren ook in de toekomst kunnen bevallen in het Vlietland ziekenhuis. ,,Kijkend naar de vele mensen die in de regio wonen, moet er ook in Schiedam geboortezorg zijn’’, zegt DSW-directeur Aad de Groot. ,,Zeker omdat de A20 bijna dagelijks vaststaat.’’