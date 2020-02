Invallen na showen van wapens in videoclip: twee Rotterdammers aangehouden

Update / VideoDe politie heeft gisteren bij invallen in twee woningen in Rotterdam een 17-jarige jongeman en 27-jarige man aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. De verdachten waren op de radar van de politie gekomen door videoclips op social media waarin vuurwapens en messen een prominente rol speelden. Eén van de bewuste clips is de gisteren verschenen video ‘Shooter 2.0’ van rappers Qlas en Blacka.

De 17-jarige werd bij de inval in zijn woning aangehouden. De politie vond daar ook nog eens 300 euro aan vals geld, wat in beslag is genomen. De 27-jarige man werd op de West-Kruiskade aangehouden. Zijn woning in Rotterdam-Zuid werd ook doorzocht. De wapens waar de politie naar op zoek was, zijn vooralsnog niet gevonden. De verdachten zitten vast en de politie onderzoekt de zaak.

Of de twee verdachten ook de uitvoerend artiesten uit de clips zijn, kan de politie in niet bevestigen. ,,Als we daar iets over loslaten, zou dat kunnen herleiden naar de identiteit van de verdachten’’, vertelt een woordvoerder van de politie.

Er is geen duidelijkheid over de echtheid van de wapens in de clip. ,,Dat maakt voor ons niet uit’’, laat de woordvoerder weten. ,,Ook met nepwapens kun je veel ellende en onrust veroorzaken.’’

Veerheerlijking

‘Rappen is oké, maar niet met een wapen’, schrijft de politie in een nieuwsbericht. Ook politiechef Hans Vissers laat van zich horen. ,,Dat rappen een door jongeren gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm is over wat jongeren bezighoudt, is natuurlijk prima. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel’’, aldus Vissers.

Samen met burgemeester Aboutaleb en het Open Ministerie wil de politie meteen kunnen reageren wanneer ze dit soort beelden op sociale media zien. Ook in andere Nederlandse steden maken politie en justitie zich zorgen en worden de videoclips van lokale rappers in de gaten gehouden om te zien of er strafbare feiten plaats vinden en of te achterhalen is wie er in de video zitten.

Het ‘zwaaien met wapens’ komt vaker voor in clips van rappers. Eind vorige maand kregen de jonge Rotterdamse rappers Qlas en Blacka een platencontract bij het bekende platenlabel Top Notch. Zij liepen in videoclips óók met wapens rond.