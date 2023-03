Investeren in de toekomst van Rotterdam-Zuid is investeren in heel Rotterdam

OpinieRotterdam pompt 265 miljoen euro in Rotterdam-Zuid, maar aan die investering is tot nu toe de voorwaarde gesteld dat de gemeente alleen over de brug komt als het Rijk en woningcorporaties dat ook doen. Wat de Rotterdamse VVD betreft, laat de stad die voorwaarde los, schrijft VVD-raadslid Diederik van Dommelen. ‘Het is een investering in de hele stad.’

Armoede, kwalitatief slechte woningen, criminaliteit en een laag opleidingsniveau, de problemen in Rotterdam-Zuid zijn niet uniek. Wat Zuid wel uniek maakt, is dat we het niet hebben over een straat, wijk of buurt. We hebben het over hardnekkige verstrengelde problematiek die zich uitstrekt over een gebied met een grootte van een stad als Eindhoven.

In het rapport ‘Tot hier en nu verder’ evalueert een commissie onder leiding van Martin van Rijn tien jaar Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Van Rijn concludeert dat de aanpak werkt en dat voel en zie je als je door Zuid loopt. Maar we zijn er nog lang niet, het project op Zuid is een kwestie van de lange adem.

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft deze boodschap van Van Rijn goed opgepakt en investeert maar liefst 265 miljoen euro in Zuid in de komende vier jaar. Aan dit bedrag is de voorwaarde verbonden van cofinanciering door de overige partners (Rijk, woningcorporaties, et cetera). Van deze voorwaarde willen wij af. Wat de Rotterdamse VVD betreft, doen we deze investering onafhankelijk van cofinanciering, want investeren in Zuid is investeren in heel Rotterdam.

Drie kernpunten

Bij het investeren in Zuid moeten we ons, wat de Rotterdamse VVD betreft, focussen op drie kernpunten: de aanpak van ondermijnende criminaliteit, het versnellen van de woningbouwopgave en het creëren van economische structuurversterking op Zuid. Als een rode draad loopt hier het belang van goed onderwijs doorheen, maar dat ligt niet op het bordje van de raad. Waar we wel over gaan is veiligheid, woningbouw en economie.

Quote Jongeren kiezen voor het snelle geld. Dat moet stoppen

In Rotterdam en met name Rotterdam-Zuid kiezen jongeren voor het snelle geld van de ondermijnende criminaliteit. Dat moeten we stoppen. Niet alleen met repressie, we moeten jongeren ook een alternatief bieden. Dit vraagt om goede banen en een kwalitatief goed en gevarieerd woningaanbod, zodat mensen op Zuid kunnen blijven wonen en doorgroeien. Zo voorkomen we dat die mensen die zich succesvol ontwikkelen, de wijk verlaten en het algehele koopkrachtniveau op Zuid daarmee te laag blijft.

Om te zorgen voor banen en een gevarieerd woningaanbod, is economische structuurversterking nodig. Daarom juichen we initiatieven zoals CultuurCampus en een centrum voor Data Analytics van harte toe.

Gevolgen voor heel de stad

Het investeren in Zuid is voor de Rotterdamse VVD een investering in heel Rotterdam. Problemen op Zuid stoppen namelijk niet bij de noordoever van de Nieuwe Maas, maar hebben gevolgen voor heel de stad. Door te investeren in Zuid, zorgen we in heel Rotterdam voor minder criminaliteit, meer sociale samenhang, meer woningen, meer spreiding van studentenwoningen door de stad, meer geld in de portemonnee van de Rotterdammers om te besteden bij lokale ondernemers en meer arbeidspotentieel voor het bedrijfsleven in de hele stad.

Kortom, we moeten onomwonden doorgaan met het investeren in Zuid. Niet alleen voor de Rotterdammers op Zuid, maar ook voor de Rotterdammers in Noord, Oost en West. Een sterk Zuid is een sterk Rotterdam.

