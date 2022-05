Invoerverbod op Russische olie in Rotterdamse haven: dit gaan we ervan merken

Om de oorlogskas van Poetin niet langer te spekken, voert de Europese Unie een invoerverbod in voor Russische tankerolie. Wat merkt de Rotterdamse haven van die nieuwe sanctie? Vijf vragen.

Hoeveel Russische olie komt er eigenlijk binnen in Rotterdam?

Heel veel. Jaarlijks brengen gigantische tankers 95 tot 100 miljoen ton ruwe olie naar Rotterdam. 70 procent daarvan komt uit het Noordzeegebied en het Midden-Oosten, 30 procent is van Russische komaf. Energie-econoom Hans van Cleef becijferde onlangs op Radio1 dat er, vóór de oorlog in Oekraïne, dagelijks gemiddeld 750.000 vaten Russische olie deze kant op kwamen.

Inmiddels is het aandeel Russische olie flink afgenomen. Grote raffinaderijen in Rotterdam als Shell en BP zijn volgens het Havenbedrijf Rotterdam al overgestapt op olie uit andere landen.

Waar wordt al die olie voor gebruikt?

De helft gaat naar raffinaderijen in de Rotterdamse haven, de andere helft wordt doorgevoerd naar fabrieken in Vlissingen, Antwerpen en Duitsland. Er worden brandstoffen als diesel en benzine van gemaakt, maar ook bij de productie van veel dagelijkse producten als plastic, rubber, verf, handgel en zeep is olie nodig.

Wat zijn de gevolgen van zo'n boycot voor de Rotterdamse haven?

De haven drijft nog steeds op olie. Van de 100.000 mensen die er werken, zijn er tienduizenden actief in de petrochemische sector. Alleen al bij Shell Pernis, een van de grootste raffinaderijen ter wereld, lopen 2700 mensen rond. De werkgelegenheid komt niet in het geding, is de algemene opvatting, want als het importverbod van kracht wordt, haalt Europa de olie uit andere landen.

Een woordvoerder van het havenbedrijf verwacht daarom geen grote gevolgen voor de overslagcijfers. ,,Wij voorzien vooral dat handelsstromen gaan verschuiven. Het grote voordeel van olie ten opzichte van aardgas is dat olie met tankers de hele wereld over kan worden vervoerd, terwijl gas per pijpleiding naar ons toekomt.”

Dat Nederland aan zee ligt, is dus een voordeel. Vermoedelijk springen landen uit het Midden-Oosten in het gat dat ontstaat als ‘Rusland’ eind dit jaar wegvalt.

Gaan we meer betalen?

Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, verwacht dat de Russen hun gas straks zullen slijten aan landen die niet meedoen aan de boycot, zoals China. ,,Die landen zullen flinke kortingen bedingen omdat Rusland niet zoveel andere opties heeft. De gebruikelijke olieleveranciers voor China, landen uit het Midden-Oosten, komen op hun beurt naar Europa. De prijzen gaan misschien een beetje omhoog omdat die schepen dan langer onderweg zijn, maar ik verwacht geen grote stijgingen.”

Visser voorziet evenmin leveringsproblemen. ,,De inkopers zijn grote partijen als Shell en Esso. Die hebben een wereldwijd netwerk en kunnen omgaan met dit soort situaties. In geval van nood hebben we bovendien een oliereserve voor drie maanden.”

Voor drie landen geldt een uitzondering, wat betekent dat voor de concurrentiepositie van Rotterdam?

Hongarije, Slowakije en Tsjechië stemden met de ‘zeeboycot’ in op voorwaarde dat zij Russische olie kunnen blijven ontvangen via de zogeheten Droezjba-pijpleiding. De landen hebben geen zeehavens en zijn dus afhankelijk van deze aanvoer.

Rotterdam en andere belangrijke oliehavens en petrochemische centra hoeven volgens premier Rutte niet te vrezen voor oneerlijke concurrentie uit die landen. De EU-leiders hebben afgesproken dat de Hongarije, Slowakije en Tsjechië hun goedkope pijpleidingolie niet mogen exporteren.

