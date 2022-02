Inzameling voor MMA-vechter (30) die drie politieauto’s vernielde tijdens Coolsingelrellen

De breedgeschouderde vechter van 2 meter 2 lang zit nu zeven maanden vast voor zijn betrokkenheid bij de rellen. Als hij daarna weer de fout in gaat, krijgt hij nog eens drie maanden cel. De harde kern van Feyenoord gaf eerder met ‘Free Ruud’ spandoeken al duidelijk aan dat ze het hier niet mee eens zijn. De actie ‘Free Ruud schadevergoeding’ is volgens de initiatiefnemers bedoeld als een ‘financieel steuntje in de rug voor onze strijder Ruud’.

,,Het is wat het is”, zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam over de actie. ,,In Nederland mag iedereen een inzamelingsactie opzetten. Of het geld nou voor een veroordeelde burger is of voor een ‘normale’ burger; het mag allebei.”

Geen spijt

V., die in de MMA-wereld bekend staat onder de naam ‘Destroy’, is de opvallendste van de veroordeelde relschoppers. Hij nam op de Coolsingel drie politievoertuigen onder handen: de in het zwart gehulde dertiger bekogelde ze met een brandblusser, fiets en tafelblad. Tijdens zijn zitting zei hij nergens spijt van te hebben en gaf hij, tot verbazing van de aanwezigen, zelfs toe dat hij genoten had van de rellen. ,,Het was mooi om daar eensgezind samen te staan.’’

De dertiger, die aan een illegaal kooigevecht meedeed als ‘Feyenoord Rotterdam Hooligan’, verklaarde bij de rechter dat hij in zijn eentje naar de Coolsingel was gekomen. Het is daarom onbekend of hij lid is van de harde kern van Feyenoord. Dat kwam tijdens zijn rechtszaak ook niet ter sprake, maar door de ‘Free Ruud’ spandoeken en de inzameling is het duidelijk dat die harde kern hem steunt.

