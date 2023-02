Inzameling voor rampgebied zorgt voor gekkenhuis bij deze moskee: ‘Eerste vrachtwagens zijn onderweg’

Video Buurtbewo­ners opge­schrikt door harde knal in achtertuin: huizen flink beschadigd

Een woning aan het Wim Wagenerhof in Rotterdam-Lombardijen is dinsdagochtend het doelwit geweest van een explosie. Zowel het huis als dat van de buren is flink beschadigd geraakt door de ontploffing. Er is niemand gewond geraakt.

7 februari