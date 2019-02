Inzamelingsactie voor Papa Jay van Een Huis Vol levert enorm bedrag op

Gewonde (31) bij steekpar­tij in Rotterdam-West, verdachte (37) aangehou­den

18:22 Op de Vierambachtsstraat in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een 31-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft de verdachte, een 37-jarige Rotterdammer, op zondagmiddag aangehouden.