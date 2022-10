Inzittenden vluchten nadat auto met hoge snelheid over de kop slaat in Rotterdam-Zuid

De politie beschikt over camerabeelden waarop te zien is hoe de inzittenden direct na het ongeluk rond 1.00 uur uit de auto kruipen en op de vlucht slaan richting de Heer Nicolaesstraat. De politie is nog naar hen op zoek. De over de kop geslagen auto is door de politie onderzocht en in beslag genomen. In het voertuig werden voor zover bekend geen bijzonderheden aangetroffen die de toedracht van de aanrijding zouden kunnen verklaren.