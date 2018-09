Iraniër laat zich vervoeren in limousine om grens over te komen

Een voortvluchtige Iraniër die dacht met een listig plannetje de oversteek Rotterdam-Hull te kunnen maken, is bedrogen uitgekomen. Door zich voor te doen als een beroemdheid met een limousine en privéchauffeur hoopte hij gemakkelijk de douane te kunnen passeren.

Naar nu bekend is geworden maakten de 31-jarige Iraniër Azhin H. en zijn twee chauffeurs de overtocht vorig jaar oktober. Hun plan liep op rolletjes totdat de Engelse politie ze aanhield, net nadat ze van de pont afkwamen.

Pas bij deze controle kwam aan het licht dat de Iraniër in het bezit was van een vals paspoort. De drie zijn in Engeland inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 15 maanden, zo meldt de Engelse nieuwssite Hull Live.

Doodstraf

Volgens de advocaat van de voortvluchtige Iraniër hangt zijn cliënt in eigen land de doodstraf boven het hoofd vanwege fraude ten koste van een Iraans staatsbedrijf en de seksuele exploitatie van jonge vrouwen. H. ontkent daar wat te mee te maken te hebben.

Zijn advocaat beweert dat hij een eerlijke man is die in Londen werkt als webdesigner. Dat hij bij de oversteek Rotterdam-Hull een ander paspoort gebruikte dan zijn eigen exemplaar kwam omdat hij bang was te worden ontdekt door de autoriteiten.

H. zou in Nederland een bruiloft van een nicht hebben bezocht. Of de Britten hem nu alsnog aan Iran uitwijzen, is ongewis: zij hebben geen uitleveringsverdrag met Iran.