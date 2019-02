Is dit een sloot of een pad? Ene na andere wandelaar tuint erin

Als je de kleur van de sloot ziet, is dat ook best begrijpelijk. Het water is bedekt met een laag rood kroos wat eruitziet alsof het gravel is. Maar in plaats van op een fietspad te stappen, liepen meerdere mensen zo de sloot in. Vanmiddag nog schrok een bezoeker van de brandweerkazerne zich een hoedje, hij kroop met een nat pak de sloot uit. ,,Zo dom, ik zag het echt niet. Ik dacht dat het gewoon de weg was”, zegt hij als hij met zijn natte kleding zijn auto instapt om zich thuis te gaan verkleden.