Is het niet het geweld, dan is het wel het gebrek aan pillen dat deze Oekraïners opbreekt

Rokx (38) is infectiespecialist en hiv-behandelaar in het Rotterdamse Erasmus MC. In tegenstelling tot Nederland staat de bestrijding van aids in Oekraïne nog altijd in de kinderschoenen. ,,Hiv is het virus dat tot aids kan leiden. En aids is het voorportaal van de dood.” In het land in oorlog leven zo’n 300.000 patiënten met dit virus, zegt hij, en daarmee staat het in de top van een verkeerd ranglijstje.