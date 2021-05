Is ‘Leidse route’ de redding van het Warmtebedrijf? 'We kunnen niet eindeloos blijven betalen’

Wethouder: Warmtebe­drijf gaat mogelijk in de etalage

2 oktober De gemeente Rotterdam is bereid om het verlieslijdende Warmtebedrijf door te verkopen of op te laten gaan in een andere onderneming. Dat meldde wethouder Arjan van Gils donderdag in de gemeenteraad, in het debat over de conclusies van de enquêtecommissie Warmtebedrijf.