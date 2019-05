Ivo Opstelten geniet van nieuwe fase: ‘Als je ergens geen zin in hebt, doe je het niet’

Brandweer helpt bij crematie in Schiedam: ‘We hebben de kist erin geduwd’

17:24 De brandweer in Schiedam had vanmiddag een wel erg opmerkelijke klus. De deur van de oven sloot niet goed tijdens een crematie in het crematorium Yardenhuis Beukenhof. De brandweer heeft de kist verder de oven in moeten duwen.