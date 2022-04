Ja, lachen zeg, die gokverhalen over Tom Beugelsdijk

Column Revolutie in Rotterdam, stomtoeval­lig precies 20 jaar na de vorige

Denk en Leefbaar Rotterdam in één bed, en dan niet voor een one night stand, maar een hele regeerperiode van vier jaar - dat mag je best revolutionair noemen. Een gedenkwaardig moment in de Rotterdamse politieke geschiedenis, stomtoevallig precies 20 jaar na de vorige, onvergetelijke omwenteling.

4 april